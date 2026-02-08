Scotto: "Vittoria che vale il triplo! Ma gli orrori in difesa pesano e vanno risolti"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la vittoria del Napoli contro il Genoa: "Il Napoli conquista tre punti a Marassi che valgono il triplo, sia per il terzo posto sia per evitare la mazzata psicologica che anche il pareggio avrebbe portato. Eroica la vittoria in dieci uomini e l’intensità in una partita difficile, ma gli orrori visti in difesa pesano tantissimo. Buongiorno è un caso da risolvere, Juan Jesus in rapida involuzione. Brutto l’impatto con la partita di Giovane, tolto dopo essere subentrato nella ripresa".

