Verona, Juric in conferenza: "Bravi a ribaltarla, abbiamo meritato! Sull'Europa..."

Al termine della gara vinta contro il Napoli, il tecnico del Verona Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni tratte da Tmw

17.17 - Inizia la conferenza stampa.

Che partita è stata?

"Non era semplice ribaltarla dopo un avvio così. Abbiamo pagato quell'errore, ma poi l'abbiamo meritata in tutti i sensi. Stiamo recuperando giocatori, proviamo le cose e miglioriamo a tutti i livelli. In altre occasioni uscivamo a momenti, oggi ci sono stati 75 minuti ad altissimo livello. Nell'ultimo mese e mezzo siamo riusciti ad allenarci bene, penso sia quello".

Non sbagliate quasi mai contro le grandi.

"Possiamo anche perdere con le parigrado: bisogna stare attenti e dare sempre il massimo. Possiamo perdere anche contro chi sta sotto di noi, quindi bisogna sempre dare il meglio".

L'Europa League è lì...

"Dobbiamo pensare di partita in partita, trenta punti sono tanti. Dobbiamo fare più punti possibili e poi si vede".

Tutti parlano bene di lei.

"C'è uno staff che lavora bene e organizzazione, i ragazzi riescono ad esprimersi al meglio".

Un giudizio sul Napoli?

"Non ho visto un Napoli brutto, ma penso vada dato grande merito ai miei ragazzi, che hanno fatto un'ottima prestazione quest'oggi".

17.20 - Finisce la conferenza stampa.