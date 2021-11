VIDEO - Torciata notturna per Maradona all'esterno dello stadio: si urla a squarciagola per Diego

Nel giorno dell’anniversario dalla morte del Pibe de Oro, non smettono di placarsi le testimonianze d’affetto e amore dei tifosi azzurri nei confronti di Diego Armando Maradona. Dopo la presentazione della statua, avvenuta questa mattina, questa sera c’è stata una torciata notturna per Maradona all'esterno dello stadio di Fuorigrotta. I tifosi partenopei urlano a squarciagola per Diego. Di seguito le immagini.