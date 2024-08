Zielinski alla Gazzetta: "Pure a Milano c'è il sole. C'erano club che volevano comprarmi, ma ho atteso l'Inter"

Intervista alla Gazzetta dello Sport per il neo-interista Piotr Zielinski che in diversi passaggi è tornato anche sulla fine della sua esperienza a Napoli, svelando di aver rifiutato tante proposte a gennaio per liberarsi a zero per l'Inter. Di seguito alcuni passaggi:

Si sarà accorto anche della differenza tra la vecchia città e la nuova. "A Napoli ho passato anni indimenticabili: ho pure comprato casa poco prima di lasciare la città, quindi ci tornerò. Adesso è il momento di vivere e scoprire Milano: anche qui ho trovato un bel sole!".

Eppure il suo ex presidente De Laurentiis ha detto che lei ha scelto Milano perché da polacco è abituato alla nebbia... "La nebbia in Polonia c’è davvero, non mi offendo. Era solo una battuta, niente di più".

Perché ha scelto l’Inter? "Avevo altre possibilità, in Italia e all’estero. C’erano anche club disposti a pagare qualcosa a gennaio, ma guardando le qualità dei giocatori dell’Inter e il modo in cui venivano messi in campo da Inzaghi ho pensato che fosse il posto giusto. Ho scelto il progetto senza dubbi e ho aspettato".

Neanche l’Arabia l’ha fatta dubitare? "Quando mi cercavano ci ho pensato un giorno o due, ma poi ho deciso con la mia famiglia di restare a Napoli: c’erano molti soldi in ballo, ma mi interessa più la vita. Ora non vedo l’ora di giocare a San Siro che è mitico: lì ho segnato in maglia azzurra, adesso voglio farlo in maglia nera e azzurra".

Ma come si spiega l’ultimo naufragio napoletano? Qual è l’errore fatto dal Napoli nel post-scudetto che questa Inter non deve ripetere? "La scorsa stagione negativa, semplicemente, non me la spiego. Non credo sia dipeso solo da noi giocatori, ma non riesco a capire il vero motivo per cui sia andato tutto così male. Diciamo che qua all’Inter c’è più abitudine alla vittoria, non c’è il rischio di farsi prendere troppo dall’entusiasmo e questo può aiutare nel ripetere grandi risultati. Attorno a me vedo solo una grandissima voglia di confermarsi".