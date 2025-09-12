Napoli Basket, domani a Verona la terza amichevole della pre-season: ecco dove vederla

Domani sabato 23 Settembre alle ore 20:30 al pala AGSM AIM di Verona, si giocherà la gara amichevole tra Napoli Basket e Tezenis Verona, formazione che parteciperà al campionato di Serie A2. È la terza uscita ufficiale della squadra di Coach Magro dopo il successo ottenuto contro Avellino Basket ed il terzo posto raggiunto al prestigioso "Trofeo Lovari" disputato a Lucca. Un altro importante test per la squadra azzurra in vista dell'inizio della nuova stagione.

Non sarà della partita l'ala/grande Usa Savion Flagg che sarà tenuto precauzionalmente riposo a causa di un affaticamento muscolare. L'esordio in campionato del Napoli Basket è previsto per il 6 ottobre in trasferta nel posticipo della prima giornata di serie A contro i campioni d'Italia della Virtus Bologna.Sarà possibile seguire in diretta via streaming la partita Tezenis Verona - Napoli Basket attraverso il canale ufficiale YouTube della società Scaligera.