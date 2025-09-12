Popovic al CSKA Mosca, Romano: “Una delle storie più folli degli ultimi anni! Vi racconto…”

Matija Popovic è un nuovo giocatore del CSKA Mosca. Il classe 2006 ha salutato il Napoli e firmato un contratto fino al 2028 con il club russo. Il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha raccontato su YouTube alcuni retroscena sul talento serbo: “Popovic è stato protagonista di tante vicende folli durante gli anni.Ricorderete che inizialmente doveva essere un giocatore del Milan, poi quell'operazione era saltata, si era inserita la Juventus e infine il Napoli con il prestito al Monza. Ma quella storia legata al Milan ha certamente avuto un impatto sul giocatore.

Popovic all'inizio era conteso tra il Manchester City e il Milan, ma anche il Bayern Monaco ci aveva pensato. Il City durante una partita di Champions era andato fino a Belgrado per provare a prenderlo. Visto che però Popovic era vicinissimo al Milan, poi non se ne fece più nulla. Alla fine Popovic arrivò in Italia, ma non firmò con il Milan, anzi parlò anche con la Juventus e alla fine firmò col Napoli.

A Napoli però non è andata come si sperava. Il Napoli aveva un accordo fatto e finito per Popovic con il Partizan Belgrado quest'estate. Cos'è successo? L'operazione è saltata nel silenzio generale, nonostante Popovic avesse già fatto le visite mediche e si trovasse nella sede del Partizan. Ci sono stati dei problemi legati alla documentazione e l'operazione è saltata. Formalmente è rientrato al Napoli ma poi con il club ha trovato una soluzione per liberarlo e alla fine è andato al CSKA Mosca. Il Napoli saluta Popovic a titolo definitivo, ma il club azzurro manterrà un 10% sulla futura rivendita. Così si chiude la vicenda di Popovic, certamente una delle più folli degli ultimi anni sul mercato per quanto riguarda i giovani".