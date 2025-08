Basket Napoli, l'attesa per il grande colpo: l'obiettivo è il play Naz Mitrou-Long

Il Napoli Basket temporeggia per mettere a segno un grande colpo. Si tenta un grande colpo per il suo primo playmaker, per il nocchiero della nuova squadra, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che l'obiettivo è Naz Mitrou- Long, 32 anni domani, che nelle ultime due stagioni ha giocato in Grecia con l’Olympiakos, squadra top di livello europeo. L’attesa è dunque giustificata considerando il calibro del giocatore e la precedente esperienza di due anni quando si riuscì ad ingaggiare solo il 2 settembre un altro cestista nordamericano di alto livello come Tyler Ennis con 200 gare in Nba nel curriculum.

L'attesa è necessaria perché è molto probabile che Mitrou Long ambisca ad una squadra di livello continentale che giochi anche le coppe ma non è escluso che il suo desiderio possa anche non avverarsi. E a quel punto Napoli potrebbe essere presa in considerazione. Intanto il quotidiano scrive che 4/5 del quintetto titolare sono disponibili: Rasir Bolton e Savion Flagg sugli esterni con Aamir Simms e Willy Caruso sotto i tabelloni. I cambi dei piccoli sono Stefano Gentile con El Amin e Leo Faggian. Nell’area colorata invece Kaspar Treier e Ed Crosswell sono i 'muscolari'.