Gutierrez e Neres: c'è la notizia in vista di Fiorentina-Napoli

Manca davvero poco per rivedere in campo Neres e soprattutto Gutierrez. Ne scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola alla vigilia della sfida di campionato contro la Fiorentina. "Oggi si deciderà per Gutierrez e per Neres, che stanno meglio e se staranno bene si accomoderanno al fianco di Conte domani sera a Firenze, altrimenti per loro si attenderanno le risposte dal campo dalla prossima settimana quando il Napoli dovrà affrontare Manchester City e poi a seguire il Pisa.

In ogni caso, per loro due è davvero questione di giorni", si legge. Il brasiliano aveva saltato il Cagliari per adduttore infiammato, l'ex Girona era stato operato alla caviglia destra il 10 luglio ma ora è pronto a tornare.