Pres. Napoli Basket: "Costruita squadra da playoff, manca ultimo tassello! Sul palazzetto..."

Matt Rizzetta, presidente del Napoli Basket, si è proiettato alla prossima stagione - a un mese dal suo inizio - in un'intervista rilasciata a Rai News: "Stiamo cercando un ultimo giocatore che completi il roster a livello competitivo. Ma la squadra attuale è già buonissima. Abbiamo deciso per il primo anno di puntare a un piazzamento playoff e penso di avere già una rosa, un coach e uno staff in grado di farcela. Siamo già in movimento per aprire varie iniziative in America tra cui un’Academy. Ci vuole tempo, ci vuole coraggio, ci vuole programmazione. Ma io sono convintissimo”.

Sulla questione palazzetto il presidente si esprime così: “Potete contare sulla nostra massima disponibilità a portare avanti un progetto importante per migliorare delle strutture. Ma finchè non ci sarà dato modo di farlo, saremo costretti a gestire la situazione nel palazzetto attuale. Chiaramente lo faremo nel modo più professionale possibile”.