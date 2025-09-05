De Bruyne: "Al sud tutti tifano Napoli, è fantastico! Squadra top e grande inizio..."

Anche senza fascia di capitano, con la scelta del ct del Belgio Garcia di cambiarla e affidarla a Tielemans, gol e ottima prova per Kevin De Bruyne con la maglia del Belgio. Il giocatore del Napoli dopo la vittoria contro il Liechtenstein ha parlato ai media presenti: "Abbiamo trovato delle buone soluzioni nel primo tempo ma soprattutto dopo l'intervallo. Fascia? Garcia ci aveva comunicato la sua decisione parlando con me e Lukaku all'inizio di questa settimana. Non c'è stata nessuna votazione. La sua è una scelta che può durare per diversi anni.

Napoli? Mi sto ambientando bene. E' stata un'estate dura di lavoro intenso, ho dato tutto e mi sento in forma. Ho ancora alcune cose da sistemare, come il trasloco ma va tutto bene. Nel sud Italia tutti tifano Napoli, è fantastico. E' una grande squadra che può ancora crescere tanto. Spero possa nascere qualcosa di buono".