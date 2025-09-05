Moretto: "Conte stravede per Suzuki. Ecco perché è arrivato Milinkovic-Savic"

vedi letture

Matteo Moretto ha svelato alcuni retroscena di mercato sul canale Youtube di Fabrizio Romano pochi giorni dopo la chiusura del mercato che ha visto il club di De Laurentiis essere tra i più attivi con nove colpi e una rosa rinforzata in tutti i reparti: "Quando il Napoli stava cercando un'alternativa per Meret, piaceva molto Suzuki del Parma, che era anche nel mirino del Milan. Conte stravede per Suzuki, per Conte c'erano solo due portieri, o Milinkovic o appunto Suzuki. Il Parma ha sempre chiesto 30-40 milioni e alle porte del mercato il giocatore non voleva trasferirsi, così il Napoli ha chiuso con Vanija Milinkovic-Savic". Alla fine è arrivato a fine luglio il portiere serbo che ora ha rinunciato alla convocazione in nazionale per restare a lavorare a Castel Volturno e integrarsi al Napoli in vista della ripresa e del primo vero tour de force con quindici partite in circa due mesi.

Dragan Stojkovic ha spiegato in conferenza stampa i motivi dell’assenza di Vanja Milinkovic-Savic dalla lista definitiva per le qualificazioni mondiali: “Non è successo nulla di particolare, non ci sono cambiamenti – ha dichiarato Stojkovic –. Non bisogna mettere lui e suo fratello sullo stesso piano, sono due situazioni completamente diverse. Ho parlato con Vanja due volte: mi ha chiesto di saltare questa convocazione perché ha appena cambiato ambiente e club, ha bisogno di tempo per adattarsi. Lo capisco perfettamente”.