Ufficiale

Biglietti Napoli-Sporting di Champions in vendita da lunedì 8 settembre: info e dettagli

Oggi alle 13:20Champions League
di Fabio Tarantino

A partire dalle ore 12:00 di lunedì 8 Settembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Sporting Lisbona, secondo match di Champions League che si disputerà mercoledì 1 Ottobre alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Dalle ore 12:00 di lunedì 8 Settembre 2025 e fino alle ore 23:59 di mercoledì 10 Settembre i titolari di Abbonamento ITALIA della stagione 25/26 (20 gare) potranno esercitare la c.d. prelazione sul proprio posto e, pertanto, acquistare un biglietto per assistere alla partita dal proprio posto di abbonati ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (vendita libera).

Dalle ore 12:00 di giovedì 11 Settembre 2025 e fino alle ore 23:59 di giovedì 18 Settembre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

I prezzi per Napoli vs Sporting Lisbona saranno i seguenti:

Settore FASE 1 E 2 FASE 3

CURVE INFERIORI 35,00 €40,00 €

CURVE SUPERIORI 50,00 €55,00 €

DISTINTI INFERIORI 65,00 €80,00 €

DISTINTI SUPERIORI 80,00 €95,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 €110,00 €

TRIBUNA NISIDA 100,00 €120,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 125,00 €145,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 140,00 €165,00 €