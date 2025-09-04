Sky, Marianella: “Non cambio idea dopo l’Udinese, Inter favorita col Napoli per lo scudetto”

Il giornalista Massimo Marianella, nel corso del suo intervento a Sky Sport, ha espresso il suo punto di vista sulle conferme e i cambiamenti dell'Inter nel corso degli ultimi mesi: "Quella di Calhanoglu è stata un'estate complicata, dove ha pensato di andar via ma poi è rimasto. L'Inter ha cambiato tanto in attacco: Pio Esposito potrà essere importantissimo anche per la nostra Nazionale, c'è stata anche una spesa importante per Bonny.

Sinceramente, io avrei pensato all'investimento per un centrocampista e un difensore. Alla fine è arrivato un gran difensore, come Akanji, che per me farà la differenza nel nostro Campionato, anche nei calci piazzati. A centrocampo ci sono vari asterischi, tra cui quello rappresentato da Calhanoglu. Il turco è rimasto a metà, nello scorso anno ha dimostrato di essere ancora un calciatore fondamentale, ma non è sempre al 100% della condizione. Mkhitaryan, vicino a lui, è un altro giocatore fondamentale di questa squadra, ma inizia ad avere qualche anno agonistico sul suo curriculum. Per questo, a centrocampo l'Inter poteva pensare di intervenire in maniera più decisa. Calha resta una delle mie certezze, per la stagione, non sarà una partita persa in casa a variare l'immagine dei nerazzurri. L'Inter resta la favorita a 2, del nostro Campionato, insieme al Napoli".