Foto Valore rose, la classifica Transfermarkt: balzo Napoli che sfiora il podio, Inter lontana

vedi letture

I nove colpi messi a segno dal Napoli hanno alzato il livello medio e soprattutto consegnato ad Antonio Conte più o meno due squadre per poter reggere sulle tante competizioni. Il lavoro enorme sul mercato è evidente anche consultando i dati di Transfermarkt perché il Napoli - rispetto alle concorrenti, che già militavano in Europa - ha aggiunto caselle quasi sguarnite ed aumentato sensibilmente il valore della propria rosa, addirittura del +39% rispetto alla rosa al 1 giugno, aggiungendo nello specifico Hojlund (valutato da Transfermarkt 35mln dopo l’ultimo anno negativo allo United), Beukema (28mln), Lang (25mln), Lucca (20mln), Gutierrez (20mln), Milinkovic quotato 16mln, Elmas 14mln e Marianuzzi 7,5mln per il sito specializzato.

Il balzo significativo del Napoli è testimoniato dal valore che - pur essendo indicativo - per Transfermarkt è passato dai 355mln del 1 giugno a ben 496mln di euro, passando dal 5° posto in Serie A al 4°, scavalcando l’Atalanta (passata da 477mln a 449) ed a pochi milioni di differenza dal Milan (497mln) che prima invece era lontano a 523mln. Stesso discorso per la Juventus seconda ma che passa da 623mln a 582mln mentre l’Inter con i cinque giovani aggiunti è salita da 677mln a 707mln confermandosi ampiamente in testa. Balzi in avanti anche di Roma (+28%) e Como (+41%) mentre il Torino cala del 14%. Di seguito le prime posizioni ed in allegatola classifica completa:

Valore rose attuale

1 - Inter 707mln (+4%)

2 - Juventus 582mln (-6%)

3 - Milan 497mln (-4%)

4 - Napoli 496mln (+39%)

5 - Atalanta 449mln (-6%)

6 - Roma 389mln (+28%)

7 - Fiorentina 277mln (-1%)