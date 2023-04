"Assafà", per il Napoli Campione d'Italia nasce anche la birra dello Scudetto

Lo Scudetto torna a Napoli dopo 33 anni di estenuante attesa ed in una città che da sempre è il top per idee e fantasia si moltiplicano le iniziative

Lo Scudetto torna a Napoli dopo 33 anni di estenuante attesa ed in una città che da sempre è il top per idee e fantasia si moltiplicano le iniziative e le celebrazioni. Quanti quest'anno hanno esclamato "Assafá"? E' proprio il nome che è stato scelto per la birra da 33cl super limited edition nata per celebrare questo straordinario appuntamento. L'idea è nata dalla collaborazione tra il birrificio artigianale Kbirr di Fabio Ditto, la ristobottega di culto Januarius di Francesco Andoli e il celebre artista Luca Carnevale che hanno creato questa versione speciale della già nota lager Natavota. All'artista napoletano va attribuito il merito di aver ideato un'etichetta davvero indimenticabile e da collezionare, ovvero il patrono di Napoli, San Gennaro, raffigurato nell'atto di imboccare, con un'ostia a forma di scudetto tricolore, una devota e tifosa del popolo inginocchiata ai suoi piedi con le mani congiunte. Il miracolo è dunque compiuto, l'incrollabile fede dei tifosi è stata ricompensata. Napoli è 'Natavota' Campione d'Italia: "ASSAFÁ".

Clicca qui per pre-ordinare on line la birra dello Scudetto