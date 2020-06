Blatter nei guai: in Svizzera s'indaga per un prestito sospetto a Trinidad e Tobago

L'ex presidente Fifa Sepp Blatter è di nuovo al centro dei riflettori per esser 'protagonista' di un'indagine penale in Svizzera. L'ex numero 1 della Fifa è accusato di un prestito da un milione di dollari concesso dalla Fifa nel 2010 alla Federcalcio Trinidad e Tobago.

Da quanto emerge, il prestito effettuato con fondi di un conto Fifa e datato 13 aprile 2010, non era legato a nessun progetto, non era garantito ed è stato poi condonato. Nelle indagini federali, svizzere e americane, si noterebbero dei pagamenti irregolari a beneficio di Jack Warner, ex vice presidente di Blatter e che avrebbe utilizzato quel denaro per le elezioni politiche in Trinidad & Tobago, dove fu poi nominato ministro dei lavori pubblici e dei trasporti. Sarebbero indagati anche due ex funzionari di prim'ordine della Fifa: Jerome Valcke, ex segretario generale, e Markus Kattner, già direttore finanziario.