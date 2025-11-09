Bologna, si fa male Skorupski! Costretto ad entrare il terzo portiere 2007

di Davide Baratto

Clamoroso al Dall'Ara: Lukasz Skorupski accusa un problema muscolare a seguito di un rinvio dal fondo. Il polacco non riesce a continuare il match ed è costretto a lasciare il campo e, in assenza anche del vice Ravaglia (out per una distorsione alla caviglia), subentra il terzo portiere Massimo Pessina, classe 2007 alto 202 centimetri, all'esordio assoluto tra i professionisti.