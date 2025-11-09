C'è solo il Bologna in campo: Lucumì fa 2-0, Napoli fantasma

di Davide Baratto

Al minuto 66 il Bologna raddoppia il vantaggio meritatamente con l'incornata di Lucumì su assist di Holm. È un Napoli fantasma, che non sembra essere in campo, dominato dai felsinei.