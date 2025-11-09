Napoli annichilito dal Bologna, chi salvi tra gli azzurri? Vota anche tu!

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:00Brevi
di Daniele Rodia

Poco da commentare, il Bologna con 48h in meno di recupero rispetto al Napoli annichilisce gli azzurri sul piano fisico e mentale. Al dall'Ara finisce 2-0 con le firme di Dallinga e Lucumi: poco, pochissimo Napoli che totalizza 0 occasioni e pochissimi tiri. Persa l'imbattibilità acquisita nelle ultime partite ma sul piano tattico è l'anno 0 per gli uomini di Antonio Conte. Per te chi si salva tra gli azzurri? Vota qui!