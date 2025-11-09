Cambiaghi entra e inventa l'assist per Dallinga: Bologna subito avanti sul Napoli

di Davide Baratto

Nello slot dell'intervallo Vincenzo Italiano al posto dell'infortunato Rowe inserisce Cambiaghi e l'esterno italiano lo ripaga subito: al 50esimo dribbla Di Lorenzo e inventa l'assist per Dallinga che in area anticipa Rrahmani e sigla l'1-0. Bologna avanti, Napoli in svantaggio.