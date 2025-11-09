Un Napoli innocuo al Dall'Ara: si chiude sullo 0-0 il 1T col Bologna
TuttoNapoli.net
Si chiude sul parziale di 0-0 il primo tempo di Bologna-Napoli, valido per l'undicesima giornata di Serie A. Nulla di memorabile in questi primi 45 minuti, in cui per gli azzurri c'è solo una giocata solitaria di Hojlund che si smarca al limite dell'area e calcia sopra la traversa. Felsinei pericolosi con un paio di colpi di testa su sviluppi di cross e calcio d'angolo, dal minuto 7 sta giocando il terzo portiere Pessina (classe 2007) per infortunio di Skorupski.
