Conte passa a due punte: entra Lucca al post di McTominay

Oggi alle 16:44Brevi
di Davide Baratto

Al minuto 81 con il Napoli sotto di due gol, Antonio Conte prova il tutto per tutto e passa a due centravanti: entra Lorenzo Lucca al posto di McTominay, l'italiano farà coppia con Hojlund.