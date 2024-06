Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: le finali playoff e Under 17 e due amichevoli

Non mancano neanche oggi, mercoledì 5 giugno 2024, gli appuntamenti da seguire con il calcio tramesso in televisione.

Apre il programma alle 19.30 la finale degli Europei U17 con coinvolta anche l'Italia, che dovrà vedersela col Portogallo. Domina la scena l'andata della finale playoff di Serie C tra Vicenza e Carrarese. E poi anche le nazionali maggiori: sul satellite trasmesse le amichevoli Francia-Lussemburgo e Spagna-Andorra.



19.30 Italia - Portogallo (Finale Europei Under 17) - RAIPLAY e UEFA.TV

21.00 Vicenza - Carrarese (Finale andata playoff Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

21.00 Francia - Lussemburgo (Amichevole) - SKY SPORT(canale 252)

21.30 Spagna - Andorra (Amichevole) - SKY SPORT UNO