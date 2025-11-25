Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: torna la Champions, c'è Napoli-Qarabag
In questo martedì 25 novembre torna la Champions League: tra le varie gare di questa quinta giornata di league phase, ci sarà Napoli-Qarabag allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 21:00. Delle italiane gioca anche la Juventus in trasferta contro il Bodo/Glimt. Di seguito la programmazione in tv.
MARTEDÌ 25 NOVEMBRE
14.00 Chelsea-Barcellona (Youth League) - UEFA.TV
16.00 Borussia Dortmund-Villarreal (Youth League) - UEFA.TV
18.00 Sorrento-Crotone (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 258) e NOW
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.45 Ajax-Benfica (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
18.45 Galatasaray-Union SG (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
20.30 Ravenna-Arzignano (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Bodo/Glimt-Juventus (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Napoli-Qarabag (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Chelsea-Barcellona (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Manchester City-Bayer Leverkusen (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Marsiglia-Newcastle (Champions League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 Borussia Dortmund-Villarreal (Champions League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
21.00 Slavia Praga-Athletic (Champions League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
21.30 Ajax-Benfica (Champions League) - CIELO (in differita)
