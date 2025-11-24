Ricordate la rovesciata che affossò la Juve in Champions? CR7 l'ha ripetuta a 40 anni

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Cristiano Ronaldo ha mostrato ai suoi tifosi che a 40 anni é ancora in grado di replicare la spettacolare rovesciata che aveva sfoderato nel 2018, con la maglia del Real Madrid nei quarti di Champions League, in casa della Juventus. Il fuoriclasse portoghese l'ha messa in mostra al termine di un'azione che ha assicurato all'Al-Nassr la nona vittoria consecutiva nel campionato saudita.

"Vince la leggenda migliore", ha scritto l'attaccante in un post sul suo account X, accompagnato da un video del gol (il numero 954 in carriera), una splendida 'bicicletta' su cross di Nawaf Boushal dalla destra, negli ultimi istanti della partita. CR7 ha segnato la quarta ed ultima rete dell'Al-Nassr nella vittoria per 4-1 contro l'Al-Khaleej, con reti di Joao Felix, Wesley Gassova e Sadio Mané. Ronaldo è secondo nella classifica marcatori con 10 gol, uno in meno del suo compagno di squadra e connazionale Joao Felix. Grazie a questa nona vittoria in nove partite, l'Al-Nassr si trova comodamente in testa alla classifica, con quattro punti di vantaggio sui suoi acerrimi rivali, l'Al-Hilal. (ANSA).