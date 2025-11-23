Napoli show con 3 gol nel primo tempo, non accadeva dal 2022: il dato

Il Napoli ha ritrovato il sorriso battendo 3-1 l'Atalanta e lasciandosi alle spalle il periodo difficile. Oltre al risultato, a impressionare è stato l'impatto della squadra che è scesa in campo con grande aggressività, intensità e grinta, chiudendo il primo tempo con ben tre reti di vantaggio (doppietta di David Neres e gol di Noa Lang): ebbene, era da Napoli-Sassuolo del 29 ottobre 2022 che gli azzurri non andavano all'intervallo avanti di tre gol, in quel caso 3-0 al 45esimo e partita finita 4-0.

Dall'altro lato c'è stato l'avvio complicato per l'Atalanta, che alla prima del nuovo allenatore Raffaele Palladino non è riuscita a contenere la furia iniziale del Napoli: era dal 17 ottobre 2020 che la Dea non chiudeva un primo tempo in svantaggio di tre o pù reti, anche in quel caso fu contro gli azzurri in Atalanta-Napoli 0-4. A riportare i dati statistici è Opta.