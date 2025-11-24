Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina la 12ª giornata di Serie A
In questo lunedì 24 novembre termina la dodicesima giornata di Serie A. Alle 18.30 si gioca Torino-Como, a chiudere il turno è il Monday Night tra Sassuolo e Pisa. Si gioca anche In Serie C e in Liga e Premier League. Di seguito la programmazione in tv.
LUNEDI' 24 NOVEMBRE
12.00 Lazio-Verona (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
14.00 Monza-Cremonese (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
14.00 Austria-Italia (Semifinale Mondiali Under 17) - RAI SPORT e FIFA+
17.00 Portogallo-Brasile (Semifinale Mondiali Under 17) - FIFA+
18.30 Torino-Como (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Sampdoria-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Livorno-Torres (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Perugia-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Real Sociedad II-Valladolid (Segunda Division) - DAZN
20.45 Sassuolo-Pisa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Manchester United-Everton (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
21.00 Espanyol-Siviglia (Liga) - DAZN
23.15 Racing-River Plate (Playoff campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
