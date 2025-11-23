Ufficiale

Gasperini protesta e viene espulso: non sarà in panchina per Roma-Napoli

Oggi alle 16:25Brevi
di Davide Baratto

Gian Piero Gasperini è stato espulso al minuto 62 del match contro la Cremonese, dopo aver protestato in maniera ripetuta. Quindi, il tecnico di Grugliasco non sarà in panchina per Roma-Napoli di domenica prossima. Trattandosi di una squalifica per doppia ammonizione, l'allenatore giallorosso dovrebbe saltare una sola gara.