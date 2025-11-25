SONDAGGIO - Il Napoli domina il Qarabag e vince 2-0! Chi è stato il migliore in campo? Vota qui

di Daniele Rodia

Una gara dominata sin da subito dal Napoli che rischia zero in 90 minuti e porta a casa una fondamentale vittoria contro il Qarabag nel quinto turno di Champions League. Dopo aver sprecato non poco nella prima frazione, nella seconda il Napoli sbaglia anche un calcio di rigore con Højlund ma poi sale in cattedra il solito Scott McTominay che sblocca di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il 2-0 porta ancora la firma dello scozzese in collaborazione con la deviazione di Jankovic

