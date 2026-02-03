Infortunio Di Lorenzo, Gazzetta: "Circola un'idea sui tempi di recupero"
Fiducia Il consulto a Roma di ieri ha confermato ciò che si era visto dagli esami. Per Giovanni Di Lorenzo, ko contro la Fiorentina sabato, la strada è tracciata.
"Si procederà con la terapia conservativa per recuperare dalla distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro. I tempi di recupero vanno dai quaranta ai sessanta giorni, ma conoscendo la tenacia del capitano, a Napoli sono tutti convinti di rivederlo in campo prima. Gattuso seguirà con attenzione l'evolversi del recupero del difensore azzurro, sperando di poterlo avere a disposizione per i playoff mondiali. Nessun rischio, per carità. Però, dopo giorni di grande apprensione, da ieri si respira un filo di fiducia in più nell'ambiente azzurro". Lo riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Genoa
|Napoli
