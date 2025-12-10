Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: è il giorno di Benfica-Napoli
In questo mercoledì 10 dicembre continua la sesta giornata di league phase di Champions League, che tra le altre gare vedrà scendere in campo il Napoli alle ore 21:00 contro il Benfica all'Estadio da Luz. Gioca anche la Juventus contro il Pafos. Di seguito la programmazione in tv.
MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE
14.00 Bruges-Arsenal (Youth League) - UEFA.TV
16.00 Real Madrid-Manchester City (Youth League) - UEFA.TV
18.00 Ternana-Union Brescia (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.00 Potenza-Crotone (Coppa Italia Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 256) e NOW
18.00 Pro Vercelli-Latina (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
18.00 Ravenna-Renate (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 258) e NOW
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.45 Villarreal-Copenhagen (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.45 Qarabag-Ajax (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
18.45 Barcellona-Benfica (Champions League femminile) - DISNEY+
18.45 Valerenga-Paris FC (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Benfica-Napoli (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Juventus-Pafos (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Real Madrid-Manchester City (Champions League) - TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Athletic-PSG (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Bruges-Arsenal (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Borussia Dortmund-Bodo/Glimt (Champions League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 Bayer Leverkusen-Newcastle (Champions League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
21.00 Chelsea-Roma (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Atletico Madrid-Bayern (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Manchester United-Lione (Champions League femminile) - DISNEY+
