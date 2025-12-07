Stasera torna 'La Domenica Sportiva': ampio spazio a Napoli-Juve, il mercato con Venerato

vedi letture

Stasera su Rai Due andrà in onda 'La Domenica Sportiva'. Grande spazio al posticipo Napoli-Juventus, con collegamenti dallo stadio Maradona. Stasera il focus mercato curato da Ciro Venerato sarà dedicato ai movimenti e alle strategie delle formazioni azzurra e bianconera.