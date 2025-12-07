Il Napoli domina la Juve e vince la 5ª di fila! Chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Passano a 5 le vittorie consecutive del Napoli che dopo Atalanta, Qarabag, Roma e Cagliari, batte anche la Juventus e vola al primo posto in classifica. Vittoria nel segno del dominio e di Højlund che realizza una doppietta e abbatte la Juventus: troppo poco l'apporto offensivo degli uomini di Spalletti che si fermano a soli 2 tiri in porta. Per te chi è stato il migliore in campo? Vota qui!