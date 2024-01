Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: non solo la finale, anche Osimhen in campo

Diversi gli appuntamenti da non perdere in questo lunedì 22 gennaio 2024. È il giorno di Napoli-Inter. In campo anche Osimhen

Diversi gli appuntamenti da non perdere in questo lunedì 22 gennaio 2024. L'evento del giorno è indubbiamente la tanto attesa finale di Supercoppa 2024: Napoli e Inter si sfideranno alle ore 20:00. Nella giornata di oggi, in campo anche Coppa d'Asia e Coppa d'Africa. Victor Osimhen giocherà con la sua Nigeria la gara contro la Guinea Bissau. 16.00 Qatar-Cina (Coppa d'Asia) - ONEFOOTBALL 16.00 Tagikistan-Libano (Coppa d'Asia) - ONEFOOTBALL 18.00 Guinea Equatoriale-Costa d'Avorio (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 18.00 Guinea Bissau-Nigeria (Coppa d'Africa) - SOLOCALCIO 18.00 Milan-Como (Serie A femminile) - RAI SPORT, DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky) 20.00 Napoli-Inter (Finale Supercoppa Italiana) - CANALE 5 20.45 Brighton-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT UNO 20.45 Benevento-Casertana (Serie C) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251) 21.00 Granada-Atletico Madrid (Liga) - DAZN 21.00 Capo Verde-Egitto (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 21.00 Mozambico-Ghana (Coppa d'Africa) - SOLOCALCIO