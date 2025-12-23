Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la Coppa d'Africa

Oggi alle 07:00
di Davide Baratto

In questo martedì 23 dicembre prosegue la Coppa d'Africa con quattro partite in programma: start alle 13:30 con RD Congo-Benin, alle 16:00 Senegal-Botswana, si prosegue con la Nigeria di Victor Osimhen contro la Tanzania alle ore 18:30, per chiudere Tunisia-Uganda alle 21:00. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 23 DICEMBRE

13.30 RD Congo-Benin (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 

16.00 Senegal-Botswana (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 

17.00 Al Sadd-Shabab Al Ahli (Champions League asiatica) - ONEFOOTBALL

18.30 Nigeria-Tanzania (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 

19.15 Al Ittihad-Nasaf (Champions League asiatica) - ONEFOOTBALL

19.45 Caldas-Braga (Taça de Portugal) - COMO TV

21.00 Tunisia-Uganda (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 