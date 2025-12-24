Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la Coppa d'Africa

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la Coppa d'Africa
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto

In questo mercoledì 24 dicembre prosegue la Coppa d'Africa con quattro partite in programma: start alle 13:30 con Burkina Faso-Guinea Equatoriale, alle 16:00 Algeria-Sudan, si prosegue con la Costa d'Avorio-Mozambico alle ore 18:30, per chiudere Camerun-Gabon alle 21:00. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDÌ 24 DICEMBRE

13.30 Burkina Faso-Guinea Equatoriale (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 

16.00 Algeria-Sudan (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 

18.30 Costa d'Avorio-Mozambico (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 

21.00 Camerun-Gabon (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 