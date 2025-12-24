Ufficiale Vigilia di Natale speciale: su Sky torna il film Scudetto, info e orario

Una serata speciale con un appuntamento speciale. Vigilia di Natale 'azzurra' da non perdere su Sky: alle 22.45 c'è "AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli". Dopo il grande successo nelle sale al debutto cinematografico di settembre, il documentario diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro torna nuovamente su Sky per far rivivere ai tifosi campani la straordinaria stagione che ha portato alla vittoria del quarto tricolore azzurro, tra immagini già nella storia del club azzurro, interviste, retroscena e momenti chiave.

Un viaggio esclusivo nel cuore del Napoli campione d’Italia, che mostra dall’interno come il gruppo capitanato da Antonio Conte, tra sacrificio e orgoglio, sia riuscito a superare ogni ostacolo fino al trionfo dello scorso 23 maggio. Appuntamento alle 22.45 su Sky Sport Uno. Disponibile anche on demand.