Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Primavera, B e C fino a Napoli-Milan

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Oggi alle 07:00 Brevi di di @antonio_noto

Si gioca anche in Serie B e C e nel campionato Primavera, dove il Napoli gioca fuori casa contro la Lazio.