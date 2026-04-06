Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Primavera, B e C fino a Napoli-Milan
Nel giorno di Pasquetta termina il 31° turno di Serie A. In questo lunedì 6 aprile si giocano tre posticipi: Udinese-Como alle ore 12:30, Lecce Atalanta alle 15:00, Juventus-Genoa alle 18:00 e il big match al Maradona tra Napoli e Milan alle 20:45. Si gioca anche in Serie B e C e nel campionato Primavera, dove il Napoli gioca fuori casa contro la Lazio. Di seguito la programmazione in tv.
LUNEDI' 6 APRILE
11.00 Lazio-Napoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
12.30 Udinese-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Cesena-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
12.30 Giugliano-Crotone (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 257) e NOW
12.30 Sorrento-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 258) e NOW
13.30 Bruges-Anderlecht
14.00 Bologna-Verona (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
14.30 Salernitana-Benevento (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 251) e NOW
14.30 Catania-Picerno (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 252) e NOW
14.30 Casarano-Potenza (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
14.30 Pro Patria-Triestina (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
14.30 Audace Cerignola-Latina (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
14.30 Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
15.00 Lecce-Atalanta (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Bari-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Catanzaro-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Mantova-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Venezia-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Reggiana-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
16.00 Fiorentina-Frosinone (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
17.15 Sampdoria-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Albinoleffe-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 252) e NOW
17.30 Virtus Verona-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
18.00 Juventus-Genoa (Serie A) - DAZN,SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K,SKY SPORT(canale 251) e NOW
19.30 Carrarese-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Sporting Gijon-Real Sociedad B (Segunda Division) - DAZN
20.45 Napoli-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Girona-Villarreal (Liga) - DAZN
21.45 Casa Pia-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN
Serie A Enilive 2025-2026
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