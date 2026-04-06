Omaggio a Beppe Savoldi prima di Napoli-Milan: presente anche suo figlio Gianluca

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Il Napoli si prepara a rendere omaggio a un grande protagonista della sua storia, scomparso di recente. Si tratta di Beppe Savoldi, morto lo scorso 26 marzo all’età di 79 anni, che verrà ricordato allo Stadio Diego Armando Maradona prima della sfida contro il Milan. Sarà un momento toccante e significativo, pensato per celebrare la memoria di un attaccante che ha lasciato un segno importante nel calcio italiano e nella storia del club partenopeo.

Un tributo tra passato e presente

Per l’occasione, il club guidato da Aurelio De Laurentiis ha invitato allo stadio il figlio Gianluca Savoldi, anche lui ex attaccante e con un passato in azzurro. Prima del match andrà in scena una celebrazione dedicata a “Mister 2 miliardi”, soprannome nato dal celebre trasferimento dal Bologna 1909 al Napoli nel 1975. Padre e figlio hanno vestito la stessa maglia in epoche diverse, contribuendo entrambi, seppur in momenti differenti e su livelli diversi , alla storia del club.