Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: semifinali di Champions, ritorno di Arsenal-Atletico

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: semifinali di Champions, ritorno di Arsenal-AtleticoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto

In questo martedì 5 maggio torna la Champions League: al via le semifinali di ritorno, oggi il primo match. Alle ore 21:00 andrà in scena Arsenal contro Atletico Madrid dopo l'1-1 dell'andata. In campo anche la Saudi League con Al Khaleej-Al Hilal. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 5 MAGGIO

20.00 Al Khaleej-Al Hilal (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

21.00 Arsenal-Atletico Madrid (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT(canale 251) e NOW