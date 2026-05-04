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Tuttosport sullo Scudetto: "Special Chivu, estasi Inter"

Tuttosport sullo Scudetto: "Special Chivu, estasi Inter"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:49Brevi
di Fabio Tarantino

Occasione sprecata per mettere una seria ipoteca alla rincorsa Champions per la Juventus, fermata in casa da un Hellas Verona retrocesso "in albergo" ma che non ha voluto tirare i remi in barca, inchiodando i bianconeri sul 1-1.

Ad aprire il match è il gol di Bowie, a cui replica nella ripresa Dusan Vlahovic, tornato al gol dopo 179 giorni dall'ultima volta e che permette ai suoi di ottenere almeno un punto che lo porta a -2 dal Milan.

Queste le parole di Spalletti al termine del match: "Con questo risultato bisognerà battere le altre ancora di più. Abbiamo buttato via tantissima roba e probabilmente ci toccherà andarla a prendere in situazioni più difficili di questa. Bisognerà andarsi a prendere il risultato di oggi da altre parti".