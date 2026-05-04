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Tuttosport sullo Scudetto: "Special Chivu, estasi Inter"
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Occasione sprecata per mettere una seria ipoteca alla rincorsa Champions per la Juventus, fermata in casa da un Hellas Verona retrocesso "in albergo" ma che non ha voluto tirare i remi in barca, inchiodando i bianconeri sul 1-1.
Ad aprire il match è il gol di Bowie, a cui replica nella ripresa Dusan Vlahovic, tornato al gol dopo 179 giorni dall'ultima volta e che permette ai suoi di ottenere almeno un punto che lo porta a -2 dal Milan.
Queste le parole di Spalletti al termine del match: "Con questo risultato bisognerà battere le altre ancora di più. Abbiamo buttato via tantissima roba e probabilmente ci toccherà andarla a prendere in situazioni più difficili di questa. Bisognerà andarsi a prendere il risultato di oggi da altre parti".
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