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La Gazzetta dello Sport "L'Inter si fa europea"

La Gazzetta dello Sport "L'Inter si fa europea"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:45Brevi
di Fabio Tarantino

"Vi giocate le stelle" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Milan e Juventus rischiano il posto nella prossima Champions League. Il Diavolo senza Coppa? Dubbio Allegri e addio Luka Modric. Problemi anche per la Juventus che potrebbe dire addio a Kenan Yildiz. Anche lo stesso Comolli potrebbe essere a rischio.

Rincorsa giallorossa - "Arriva la Roma, quarto posto a -1": 4-0 dei giallorossi di Gasperini contro la Fiorentina, chiari messaggi mandati a bianconeri e rossoneri che ora non possono più sbagliare.

Qui Inter - "L'Inter si fa europea", scrive il quotidiano nel taglio alto. I nerazzurri, dopo la vittoria del 21esimo Scudetto, progettano già il futuro: da Vicario a Palestra a Koné: ecco i nomi per il futuro interista.