Partenza a razzo della Roma: 3-0 alla Fiorentina a fine 1T

Partenza a razzo della Roma: 3-0 alla Fiorentina a fine 1T TuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:35Brevi
di Davide Baratto

Partenza a razzo della Roma di Gian Piero Gasperini: allo Stadio Olimpico a fine primo tempo è già sul risultato di 3-0 a favore contro la Fiorentina. Pronti via, Mancini stappa la partita di testa su calcio d'angolo al 13esimo: passano solo quattro minuti e Wesley raddoppia con un bel destro a giro dai 16 metri. Al 34esimo Hermoso sigla il tris da pochi metri, dovendo solo appoggiare l'assist di Koné. 