A gennaio era un esubero e il Napoli ci provò: ora Mainoo è l'uomo-Champions del Man United

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Una storia che intreccia anche il mercato del Napoli. Kobbie Mainoo, vicino all’addio al Manchester United negli scorsi mesi

Una storia che intreccia anche il mercato del Napoli. Kobbie Mainoo, vicino all’addio al Manchester United negli scorsi mesi, era finito nel mirino degli azzurri per un possibile prestito durante l’emergenza a centrocampo. Poi la svolta. Come racconta il Telegraph, con il cambio in panchina e la fiducia ritrovata, il talento inglese ha cambiato marcia fino a diventare decisivo: suo il gol contro il Liverpool che ha riportato lo United in Champions dopo tre anni.

A gennaio il Man United era pronto a dare Mainoo in prestito

“E pensare che se Amorim fosse rimasto, il centrocampista avrebbe potuto lasciare l’Old Trafford in prestito”, scrive il quotidiano. Da possibile partente a protagonista assoluto, con rinnovo fino al 2031 già firmato. Il Napoli resta spettatore di una crescita improvvisa, che ha cancellato ogni ipotesi di trasferimento.