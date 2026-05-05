Prima pagina Tuttosport: "Juve, basta. ora Silva e Alisson"

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"Juve, basta! Ora Silva e Alisson": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi di Tuttosport. Spalletti striglia la squadra e detta le due priorità per il mercato. Il tecnico si aspetta sei rinforzi di livello, ma prima di tutto vuole sentirsi sicuro con il perno di centrocampo e il portiere. Il suo discorso ai giocatori: facendo il compitino non si va in Champions.

Spazio anche all'altra squadra di Torino, con questo titolo in taglio alto: "Il Toro a Superga, rabbia e orgoglio". Cairo assente, contestati tutti: ma la fede resiste. Duemila tifosi per il Grande Torino, fischi ai giocatori e striscioni contro la società. Poi Zapata legge i nomi dei caduti, emoziona e riceve applausi con Vlasic. Stadio, in arrivo la proroga. Il sindaco: "Noi vogliamo una cittadella granata".