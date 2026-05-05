Prima pagina
Il Corriere dello Sport: "Chivu, su cambia. Poker Roma"
In occasione della prima pagina di oggi, il Corriere delle Sport come titolo principale propone quello riportato di seguito: "Chivu, si cambia!". Nuova Inter: dal 21° scudetto alle mosse di mercato, più potere a Cristian e rinnovo fino al 2028. Assalto a Paz, Koné e Palestra. Moratti: "Nico meraviglioso". L'argentino tornerà al Real: Marotta ci prova. Si parla anche di campionato, con la corsa alla zona Champions che si riaccende. Ecco il titolo sulla partita di ieri sera: "Poker Roma: Gasp a -1 dalla Juve". 4-0 alla viola: Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli travolgono Vanoli. Per l'Europa che conta è tutto aperto.
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Copertina Da 0 a 10: le accuse shock a De Bruyne, la tragica verità su Conte e l'atroce dubbio di ADL e lo stato comatoso del nostro calcio di Arturo Minervini
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