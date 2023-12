CIES, ecco la Top 11 dei nati nel 2003: c'è un solo italiano presente

Il CIES ha pubblicato sul proprio sito e sul suo account X la formazione dell'anno composta da soli giocatori nati nel 2003.

Il CIES ha pubblicato sul proprio sito e sul suo account X la formazione dell'anno composta da soli giocatori nati nel 2003. Tra i presenti c'è anche un italiano, Giorgio Scalvini dell'Atalanta, mentre in attacco figura Rasmus Hojlund, trasferitosi al Manchester United in estate dopo una stagione proprio alla Dea, club che si conferma a livelli alti per quanto riguarda la capacità di far crescere giovani di valore. Di seguito l'11 ideale:

Top 11 (4-3-3): Isenko (Vorskla); Martinez (Girona), Scalvini (Atalanta), Colwill (Chelsea), Balde (Barcellona); Musiala (Bayern Monaco), Koukouré (Strasburgo), Bellingham (Real Madrid); Xavi Simons (Lipsia), Hojlund (Manchester United), Wirtz (Bayer Leverkusen).