Il Mattino: "Prandelli è sicuro: Vergara stupirà ancora"

Il Mattino: "Prandelli è sicuro: Vergara stupirà ancora"
di Daniele Rodia

La prima pagina di Il Mattino mette in evidenza l’assenza di McTominay per la trasferta di Bergamo, segnale delle difficoltà di gestione della rosa in una fase delicata della stagione. Taglio alto dedicato all'intervista a Prandelli, ex allenatore, che sottolinea invece la fiducia nei giovani come Vergara, simbolo di un Napoli che guarda al futuro. Di seguito la prima pagina integrale