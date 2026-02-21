Corriere dello Sport: "Juve senza grazia, Napoli nuovo con Santos"
"Juve senza grazia, Kalulu la squalifica resta", il titolone di apertura del Corriere dello Sport. La FIGC ha respinto la richiesta bianconera di grazia per il difensore francese, che salterà quindi la gara odierna contro il Como. Lucio in emergenza: assente anche Bremer, torna Gatti, McKennie jolly e David si scalda. A Fabregas manca Paz: Baturina agirà da trequartista. La partita è alle 15, con mercoledì già in vista la sfida di Champions che vale la stagione.
Napoli, Santos Titolare contro l'Atalanta: Conte si affida al jolly brasiliano
Nella colonna di destra il Corriere apre sul Napoli con un titolo netto: "Napoli nuovo: Santos subito". Domani nella trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, Alisson Santos sarà titolare dopo il gol decisivo del 2-2 siglato contro la Roma. Una mossa di Conte che vuole sfruttare l'entusiasmo del brasiliano in prestito dallo Sporting Lisbona, promosso con merito dopo l'impatto immediato in Serie A.
Inter a Lecce per il +10, Lazio Scossa al Cagliari con Zac
Nella parte bassa della prima pagina spazio ai due match serali. L'Inter vola a Lecce alle 18 puntando al +10 sulla seconda in classifica: Esposito in tandem con Thuram, nel 2026 il baby ha già segnato 4 gol. Chivu si affida a Frattesi e Diouf, DiFra sceglie Cheddira mentre torna Banda. In serata, alle 20.45 in Sardegna, la Lazio di Sarri affronta il Cagliari con Zaccagni titolare: Pisacane arriva da due ko di fila, Palestra ancora nel tridente.
