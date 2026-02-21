Prima pagina La prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Inter, Pio-Thuram per scappare"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, sabato 21 febbraio 2026, è dominata dal tricolore e dall'entusiasmo olimpico. Il titolone centrale recita "SIAMO DA 10", con il grande numero che occupa quasi tutta la pagina in riferimento al decimo oro. Un risultato record per la delegazione azzurra, festeggiata con le immagini degli atleti che hanno portato a casa le medaglie fin qui.

Sul fronte del calcio, i richiami in alto anticipano i due big match del weekend di Serie A. A sinistra, Inter-Lecce alle 18: "Pio con Thuram per scappare (Lautaro nel derby è dura)". A destra, il focus è sulla Juventus con il Como alle 15: spazio all'intervista a Spalletti con la frase "Firmo subito" e un approfondimento su Kalulu, con il ventenne Kenan Yildiz tra i protagonisti attesi. La classifica di Serie A pubblicata in prima pagina fotografa la situazione attuale: Inter prima a 54 punti, Milan secondo a 53, Napoli terzo a 50, Atalanta a 42 e Roma quarta a 47. Di seguito la prima pagina integrale